Dal 24 riaprono gli sportelli Cup dell'Ausl per prenotare visite ed esami

Con la ripresa dell’attività specialistica ambulatoriale, riaprono gradualmente anche i CUP dell’Azienda Usl a Parma e provincia per prenotare visite ed esami.

Dal 24 agosto, si parte con le aperture dei servizi CUP dei distretti di Fidenza e Sud-Est, mentre nei distretti di Parma e Valli Taro e Ceno gli sportelli riaprono dal 1° settembre. Agli sportelli CUP dell’Ausl i cittadini possono prenotare la maggior parte delle prime visite, degli esami diagnostiche e i prelievi. Si tratta dunque delle prestazioni che hanno priorità in ricetta indicate con D (cioè differibile, assicurata entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli esami strumentali) o con P (cioè programmabile, entro 120 giorni) oppure con B (cioè urgenza entro 10 giorni). Si ricorda che le prestazioni con queste stesse priorità sono prenotabili anche nelle farmacie che assicurano il servizio CUP. Le stesse prestazioni, tranne i prelievi non urgenti, sono inoltre prenotabili anche al Numero Verde provinciale 800.629.444 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30), con la AppEr Salute e con il servizio Cupweb per chi ha attivato il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Sono invece prenotabili esclusivamente al Numero Verde provinciale 800.629.444 le prestazioni urgenti, quindi visite, esami e prelievi con indicato in ricetta l’urgenza U (entro 72 ore).

L’elenco di tutte le prestazioni attualmente disponibili per la prenotazione, in urgenza o meno, è costantemente implementato ed è consultabile nel sito www.ausl.pr.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Numero Verde informativo regionale 800.033.033 o consultare i siti internet www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it.