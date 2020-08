Due concorsi per tecnologo banditi dall'Università di Parma

L’Università di Parma ha bandito due selezioni pubbliche (http://www.unipr.it/node/17504) per il reclutamento di complessivi due tecnologi, ex art. 24bis Legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per una posizione è previsto l‘impegno orario a tempo pieno, per l’altra l’impegno orario è a tempo parziale.

Selezione pubblica per il reclutamento di 1 tecnologo, con impegno orario a tempo pieno, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente C.C.N.L. del Comparto.

L’attività è relativa al Progetto “Tecnopolo 2.0 - piano di attività e di gestione dell’Università di Parma per le attività di gestione e sviluppo del Tecnopolo di Parma” per l’attuazione del Piano di gestione e animazione del Tecnopolo di Parma in raccordo con il coordinatore operativo, il management del Tecnopolo (Dirigenza Area Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione) e gli uffici della U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 10 settembre 2020.

Selezione pubblica per il reclutamento di 1 tecnologo, con impegno orario a tempo parziale 50%, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente C.C.N.L. del Comparto.

L’attività è relativa al Progetto “Prodotti carnei e lattiero-caseari innovativi per la salute del consumatore (MiMe4Health)” presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Oncologia Molecolare Translazionale – COMT. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 14 settembre 2020.