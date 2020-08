Operaio investito dalle fiamme della caldaia: elitrasportato a Parma

Stamane i carabinieri della stazione di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, sono intervenuti in una azienda agricola di via Montecuccolo per un infortunio sul lavoro. Un operaio di 32 anni originario del posto, mentre stava svolgendo manutenzione alla caldaia di una delle stalle, è stato investito nella parte superiore del corpo da una fiammata che gli ha provocato ustioni alle braccia, al torace e al viso. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato con l'elisoccorso al Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale di Parma. Non versa in pericolo di vita ma è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari dell’Ausl e i vigili del fuoco di Pavullo.