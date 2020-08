Via Calatafimi, scontro tra due auto: cinque feriti

Incidente ieri sera in via Calatafimi e cinque persone sono finite all'ospedale Maggiore. Tutto è successo intorno alle 19, all'altezza dell'incrocio con via Ottavio Ricci: due auto per cause che ancora devono essere chiarite si sono scontrate proprio vicino alle strisce pedonali. Subito sono stati chiamati i soccorsi e in via Calatafimi sono arrivate due ambulanze: dopo i primi accertamenti sulle persone coinvolte nell'incidente, quattro hanno riportato ferite lievi e una di media gravità. Tutte e cinque le persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per ricostruire la dinamica dello scontro e quindi effettuare i rilievi di legge, in via Calatafimi sono intervenuti gli uomini del reparto infortunistica della polizia locale, ex municipale, che hanno dovuto lavorare anche per regolare il traffico. Fortunatamente, visto che era la domenica di Ferragosto non ci sono stati grossi problemi di code o rallentamenti.

