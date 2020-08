L'Ausl invita al tampone chi era nel locale piacentino frequentato dalla ragazza positiva

A seguito della positività al Coronavirus riscontrata in una giovane di Fidenza, rientrata da Malta, che è stata tra venerdì 14 e sabato 15 agosto scorsi nella discoteca Il Colle di Alseno (Pc), le Aziende Usl di Parma e Piacenza invitano a sottoporsi a tampone coloro che quella sera erano nel locale.

“Si tratta in tutto di circa 200 persone, alcune residenti nella nostra provincia, altre nel piacentino – spiega Silvia Paglioli, direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma - Grazie alla collaborazione del gestore del locale che ha diligentemente tracciato tutti i titolari dei biglietti di ingresso, abbiamo la lista di chi era in discoteca tra il 14 e il 15 agosto. Stiamo contattando i residenti a Parma e provincia tramite e-mail e al telefono. L’invito a sottoporsi a tampone è una scelta presa in via precauzionale, considerato anche che numerose persone ci hanno contattato preoccupate”.

Per i residenti a Parma e provincia, i tamponi vengono eseguiti a partire da domani (19 agosto) dalle ore 8 nella tenda allestita nel parcheggio dell’ospedale di Vaio in via Don Tincati 5 a Fidenza, con modalità drive through (non si scende dalla propria automobile).

Chi non è stato contatto dal servizio dell’AUSL, può chiamare il numero 0521.396436, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, per fissare l’appuntamento.