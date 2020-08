40enne cade dal balcone nel Piacentino, ricoverata al Maggiore

Una donna di 40 anni è stata trasportata questa mattina all’ospedale Maggiore di Parma dopo essere precipitata dal balcone dell’appartamento in cui vive, a Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino. Intorno alle nove la donna è caduta dal balcone compiendo un volo di oltre cinque metri e atterrando nel cortile interno della palazzina. E’ stata soccorsa dai sanitari del 118, sul posto anche con l’elisoccorso ed è stata condotta in condizioni di media gravità al Maggiore di Parma. Sulla dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.