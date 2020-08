Birra dell'Anno, il premio trova casa a Cibus Parma

Sarà il palcoscenico di Cibus Parma a «incoronare», con la rassegna del 4-7 maggio 2021, la Birra dell’Anno. Unionbirrai, categoria dei piccoli birrifici indipendenti e Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione, hanno oggi ufficializzato la firma di una partnership. La sinergia, con lo spostamento della premiazione da Rimini alla città ducale, sarà operativa dalla XX edizione del Salone Internazionale dell’Alimentazione. L’accordo prevede che l’associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti avrà all’interno della manifestazione agroalimentare del 2021 un proprio spazio per promuovere la birra artigianale italiana e premiare le migliori birre artigianali d’Italia della XVI edizione del concorso Birra dell’Anno. La sinergia tra Cibus e Unionbirrai prevede un preludio dal 2 al 3 settembre 2020 a Parma con il forum internazionale dal titolo «Cibus Forum - food&beverage e Covid: dalla transizione alla trasformazione». «La partnership con Cibus- commenta Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai- è una grande novità, sia per il concorso Birra dell’Anno sia per i birrifici artigianali, che avranno così l'occasione di entrare in un network BtoB e di far conoscere i propri prodotti al mercato nazionale e internazionale. Il Salone Internazionale dell’Alimentazione sarà inoltre il palcoscenico ideale per la premiazione del concorso Birra dell’Anno 2021». «Cibus- dichiara Riccardo Caravita, Cibus and Food Brand Manager - ha firmato oggi un accordo quadro con Unionbirrai che porterà a Parma il prestigioso premio Birra dell’Anno, accordo che contribuirà anche a dare nuove opportunità di business a tutta la community dei microbirrifici italiani».