Coldiretti: "Le mucche sotto stress da caldo: producono il -10% di latte"

Stress da caldo anche per gli animali nelle case e nelle fattorie, dove sono entrate in funzione ventole e doccette salva-mucche. La produzione di latte, infatti, sta registrando un calo fino al 10% rispetto ai periodi normali a causa delle alte temperature che si stanno verificando in questi giorni. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di caldo africano che sta investendo l’Italia. La colonnina di mercurio sfiora i 40 gradi e assedia le stalle della Pianura Padana dove si concentra la produzione di latte destinato ai più grandi formaggi italiani Dop, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano.

Per le mucche il clima ideale è fra 22 e 24 gradi, oltre questo limite mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Per questo, fa sapere la Coldiretti, sono già scattate le contromisure anti-afa nelle stalle, dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo perchè ogni singolo animale è arrivato a bere fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi. Nelle stalle sono entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura e i pasti vengono dati un pò per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. Al calo delle produzioni di latte, evidenzia la Coldiretti, si aggiunge un aumento dei costi alla stalla per i maggiori consumi di acqua ed energia che gli allevatori devono sostenere per aiutare gli animali a resistere all’assedio del caldo.

