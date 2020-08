Due che tentano il furto al supermercato, uno che di notte punta ai veicoli in sosta: bloccati

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante di Parma hanno continuato nella loro attività di prevenzione generale e soccorso pubblico intervenendo in due occasioni in seguito a furti ai danni di attività commerciali ed hanno inoltre bloccato un uomo intento ad armeggiare in prossimità di veicoli in sosta in Borgo Cocconi.

Il primo intervento ieri mattina al supermercato Esselunga di via Traversetolo per la segnalazione, giunta alla Sala Operativa, di una 40enne che si era responsabile di un furto di cinque bottiglie di Cognac.

La donna, parmigiana, già nota alla forze dell'ordine,è stata denunciata per tentato furto aggravato e false attestazioni a Pubblico Ufficiale inerenti alla propria identità personale.

Poche ore dopo i poliziotti sono arrivati all'Esselunga di via Colajanni, è stato sorpreso a riempire uno zaino appena rubato con merce altrettanto non pagata. Si tratta di un 46enne marocchino che aveva provato a fare un bottino da 300 euro ma era stato notato dall’addetto alla vigilanza attraverso il sistema di videosorveglianza. E' stato denunciato per il reato di furto aggravato.

Da ultimo, nella notte la Sala Operativa è stata contattata da un cittadino che alle 3 del mattino ha riferito di vedere un uomo intento ad armeggiare nei pressi di motocicli ed autoveicoli parcheggiati in Borgo Cocconi.

Arrivati sul posto, gli agenti lo hanno individuato a poca distanza dal luogo della segnalazione. L’uomo, un 23enne gambiano, ha reso false generalità e è risultato privo di qualsiasi documento valido per l’identificazione.

Riconosciuto dal cittadino che aveva chiesto l'intervento del 113, nelle tasche aveva un paio di forbici poi sottoposte a sequestro.

E' stato sottoposto a fotosegnalamento e messo a disposizione della Squadra Mobile poichè ritenuto il presunto autore di furti sui veicoli compiuti nelle settimane precedenti.