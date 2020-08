Via Saffi, via Trieste, via Carra, strada Alberi: via ai cantieri. E alle modifiche alla viabilità

Quattro cantieri, quattro ordinanze comunali di modifica della viabilità in città.

Via Saffi

Sarà chiusa la circolazione e istituito il divieto di sosta su via Saffi nel tratto da Strada della Repubblica a Piazzale dei Servi dal 24/8/2020 al 28/08/2020 e dal 31/08/2020 al 02/09/2020 per consentitre manutenzioni nel fabbricato dell'ex scuola "G.Pascoli" che il prossimo anno scolastico ospiterà nuovamente gli alunni della scuola primaria A. Frank.

L'accesso veicolare alla Casa di Cura "Don Gnocchi "sarà sempre garantito provenendo da Barriera Saffi, Via del Prato, P.le Salvo D'Acquisto, Borgo Retto, Strada Saffi (ultimo tratto da borgo del Correggio a p.le dei Servi a doppio senso di circolazione).

Via Trieste

Per lavori di lavori asfaltatura in Via Trieste, da Via Bassano del Grappa a Via Venezia, dal 22/08/2020 al 28/08/2020 viene istiuito il divieto di circolazione eccetto residenti

Via Carra

Per lavori IRETI SpA, che sta attuando il rifacimento delle reti di Acqua, Gas ed elettrica in Via Carra, viene istituito senso unico Ovest-- Est a partire dal 24/08/2020 e fino al 02/10/2020 e viene previsto in Via Carra il restringimento di carreggiata pari alla corsia Sud con istituzione del senso unico di marcia con nuova direzione di percorrenza Ovest -Est sulla rimanente corsia.

Dovrà essere sempre garantito accesso ai passi carrai esistenti, ad ogni passo carraio lungo l'estensione del cantiere saranno affisse le informative:

Via Morigi – all’intersezione con Via Carra

Via Anardi – all’intersezione con Via Carra – Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che si immettono in Via Carra.

In Via Matilde Serao è prevista la destituzione del divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

In Via San Leonardo – da rotatoria Casello A1 a Via Matilde Serao – Destituzione del divieto di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Strada Alberi

In Strada Alberi per lavori IRETI SpA, per cantiere di costruzione nuova linea elettrica 15KV, fino al 26/08/2020, dalle 00:00 alle 24:00, nel tratto compreso tra il civ. 13 e l’intersezione con strada Langhirano viene Istituito divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Dalle ore 09:00 del 27/08/2020 al 04/09/2020, dalle 00:00 alle 24:00, sempre in Str Alberi, nel tratto compreso tra il civ. 15 ed il civ.17 viene prevista l'Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

L’ accesso ad abitazioni e stradelli privati dovrà sempre essere garantito.