Da lunedì test sierologici per il personale scolastico di Parma e provincia: ecco il percorso

Dal 24 al 27 agosto -come comunica l'azienda Usl - il personale scolastico (docenti e non) di Parma e provincia delle scuole di ogni ordine e grado è invitato a prenotare un test sierologico rapido e gratuito.

La prenotazione può avvenire rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, se è tra quelli che hanno dato l'adesione ad effettuare i test, o tramite il servizio on line disponibile nella home nel sito, cliccando alla voce "Prenotazioni test sierologici per personale scolastico”.

Con il test sierologico rapido (tramite piccola puntura sul dito) si accerta lo stato immunitario, ovvero se sono stati sviluppati anticorpi al Coronavirus.

Gli esiti del test sierologico vengono consegnati dopo 15 minuti. In caso di esito positivo si dovrà effettuare un tampone nelle 24-48 ore successive (sempre a cura del Servizio di Igiene e sanità pubblica) e restare in isolamento precauzionale in attesa del risultato. Gli esiti del tampone, se positivi, vengono comunicati dall’Igiene Pubblica; se negativi, viene inviato un SMSall’interessato.

Se si prenota il test dal sito dell'Ausl si verrà chiamati da un operatore che comunica data e luogo dove eseguire il test. Verrà data priorità nelle prenotazioni dei test al personale scolastico, docente e non, di nidi e scuole dell'infanzia che riaprono il 1° settembre: per gli operatori di queste scuole i test verranno eseguiti entro fine agosto.

Per informazioni è stato attivato un numero verde specifico per gli operatori della scuola, trasmesso ai dirigenti scolastici in queste ore insieme a un’informativa dettagliata sul programma di test e sulle modalità di accesso.

Il personale scolastico cui fare i test per parma e provincia, scuole pubbliche e private, è di 12.000 addetti.