"Dal palazzi alle persone, è una vera Capitale": Andrea Delogu decanta Parma

Un amore a tutto tondo: palazzi, arte, storia, persone e cibo, anche se (per troppo amore, forse) attribuisce a Parma anche la "sbrisolata o sbrisolona" oltre agli anolini in brodo perfetti anche d'estate. Sull'inserto Estate del Corriere della sera è la conduttrice Andrea Delogu - attualmente è il volto femminile di "La vita in diretta estate" - a decantare Parma e a raccontare la sua storia d'amore con la città, fattale conoscere all'epoca dell'unoiversità da un ex fidanzato. Dall'amore a prima vista col Palazzo della Pilotta, al Teatro Regio, ai tesori dell'arte, alla bellezza delle chiese, - cita anche quella della frazione di San Ruffino - fino alla gastronomia, l'attrice si dimostra una perfetta testimonial per la città.

