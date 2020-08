Vandalo sì, ma con metodo, perché per mettere fuori uso tre panchine in vicolo Santa Maria (la foto è stata scattata dal nostro lettore Massimo Mari) non ha agito con rabbia, spaccando pezzi di legno a casaccio. Al contrario, si è procurato un seghetto e si è limitato a segare le liste che formano la seduta, come se il vandalo avesse voluto rendere quelle panchine inutilizzabili da qualche passante poco gradito.

