Ritorno a scuola e Covid, l'assessore Donini: "Siamo pronti a fare fino a 20mila tamponi al giorno"

«Abbiamo allargato al massimo l'offerta del test ricomprendendo tutte le figure professionali possibili (docenti e supplenti delle scuole pubbliche e di quelle paritarie, personale Ata, educatori, tecnici, operatori delle mense e del pre e post scuola) persone che vogliamo seguire e monitorare, se aderiranno, per tutto l’anno scolastico». Lo ha detto l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini, nel corso del tavolo regionale sulla scuola convocato oggi tra Regione e sindacati.

«Dal 28 settembre - ha spiegato, riferendosi ai test sierologici e ai tamponi per monitorare il personale durante tutto l’anno scolastico - arriveremo a una potenzialità di 20mila tamponi al giorno, proprio per essere sempre più tempestivi nell’individuare e circoscrivere eventuali focolai».

