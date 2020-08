Via Firenze, fatto cadere dalla bici per rubargliela e minacciato di morte: due arresti

“Ti taglio la testa se parli”, il tutto mimandolo in modo eloquente. Ha parlato, la vittima: un ragazzo albanese che ieri alle 7.25 in via Firenze è stato spinto giù dalla sua bicicletta da un uomo in compagnia di un complice. Presa la bici, sono seguite le minacce e poi l'ingresso dei due (e della bici) in una palazzina dove - è poi risultato - hanno in uso abusivamente il locale appartenente ad un noto pluripregiudicato attualmente detenuto in via Burla.

A quel punto il giovane albanese ha avvertito la questura e sul posto sono arrivati i poliziotti della Squadra Volante. All’interno dell’abitazione indicata dal rapinato, gli agenti hanno trovato la bici e i due uomini, riconosciuti dalla vittima quali autori della rapina appena subita. Che nemmeno di fronte ai poliziotti hanno desistito con le minacce.

I due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Si tratta di Lamine Keita e Bala Jahateh, di 22 e 26 anni, pluripregiudicati. Keita, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un Ordine del Questore di Parma di abbandonare il Territorio Nazionale,è stato anche denunciato. Ora si trovano in via Burla.

L’arresto dei due, l’ennesimo avvenuto nel quartiere S. Leonardo, segue di pochi giorni quelli di Alagie Drammeh, cittadino gambiano di 23 anni, autore, in poco più di 15 giorni, di quattro rapine, un furto con strappo, un furto ingente di occhiali in un negozio e di estorsione, e di Ousmane Leyle, senegalese, resosi responsabile delle rapine ai danni di due signore di 68 e 82 anni alle quali erano state strappate con violenza le collane in oro che indossavano.