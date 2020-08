Contributi affitti, da Comune e Università 175 mila euro per gli studenti fuori sede

Un contributo economico in aiuto agli studenti e alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, che consenta ai ragazzi provenienti da altre realtà di proseguire il loro percorso di studi nell'Università della nostra città: il Comune di Parma ha istituito, tramite le risorse del Fondo affitti stanziato dalla Regione Emilia Romagna a seguito dell’emergenza Covid-19, un “Fondo affitti per studenti fuori sede”, stanziando la cifra di 75.000 euro per gli studenti dell'Ateneo provenienti da lontano che rappresentano una percentuale consistente degli iscritti.

Alla cifra va aggiunto il contributo di 100 mila euro, versato dall'Università di Parma nelle casse del Comune: un impegno fattivo e congiunto da parte dei due enti che testimonia l'attenzione della città ai propri studenti e la volontà di supportarli nel difficile momento emergenziale che sta vivendo il nostro Paese.

L’Ateneo ha stanziato 50 mila euro e i restanti 50 mila sono il frutto di un gesto particolarmente significativo del Consiglio degli Studenti e delle Associazioni studentesche, che hanno deciso di impegnare la cifra per gli affitti dei fuori sede sottraendola dal Fondo per Iniziative Culturali e sociali promosse dagli studenti – bando 2020.

Un importante risultato ottenuto grazie agli strumenti previsti dalla convenzione “Parma Città Universitaria”.

Potranno essere beneficiari dei contributi diretti gli studenti iscritti all’Università di Parma nell'a.a. 2019/2020 in possesso dei requisiti previsti nel bando pubblicato al link https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-Contributi-Diretti_m1045.aspx.

Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare percepisca redditi e possieda patrimoni all’estero la condizione economica viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE estero calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero).

Tra le cause di esclusione dalla graduatoria rientrano l'essere beneficiario di una borsa di studio per studenti fuori sede e l'essere beneficiario di altri contributi regionali per la frequenza di Università fuori sede (per non sovrapporre due benefici aventi lo stesso fine). Tutti i dettagli al link https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-Contributi-Diretti_m1045.aspx.

Entità del contributo

Il contributo, sino ad un massimo di 1.500 euro, sarà pari a una percentuale riferita a tre mensilità di canone di locazione in relazione al calo di reddito e/o fatturato, così calcolato:

- calo reddito/fatturato maggiore del 20% e inferiore/uguale al 40%: contributo pari al 40% delle tre mensilità di canone di locazione;

- calo reddito/fatturato maggiore del 40% e inferiore/uguale al 70%: contributo pari al 70% delle tre mensilità di canone di locazione;

- calo reddito/fatturato maggiore del 70% : contributo pari al 100% delle tre mensilità di canone di locazione.

Per i nuclei con ISEE da zero a 3000 euro il contributo sarà pari a tre mensilità di canone sino ad un massimo di 1.500 euro.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare la domanda compilando l’apposito modulo in ogni sua parte, completandola con gli allegati richiesti, nel periodo di apertura del bando, dal 26 agosto fino alle ore 12 del 16 ottobre 2020, ad ACER Parma attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite pec all’indirizzo urp.acerparma@legalmail.it

- sulla piattaforma on line del sito www.aziendacasapr.it

- tramite posta raccomandata

- direttamente negli orari di sportello presso gli uffici di vicolo Grossardi 16/a – Parma

- direttamente esclusivamente su appuntamento presso gli uffici di via Bottego 2/a – Parma.

Gli studenti universitari possono inoltre accedere all’avviso per l’erogazione di contributi nel caso di possibilità di rinegoziazione del canone d’affitto, riduzione temporanea dello stesso o di modifiche delle tipologie di contratto che, comunque, prevedano la riduzione del canone di locazione.

Tutte le info al link https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-Contributi-Diretti_m1045.aspx.