Domani con il Parma City Mag rivive la città

Un Verdi pop, con tanto di occhiali da sole, star moderna di un passato che non passa mai: è lui - nella raffigurazione creativa che ne ha fatto l'artista Luca Soncini - il simbolo della «ripartenza parmigiana»: quella che il Parma City Mag racconta a partire da domani. Imparato in fretta a convivere con le norme anti coronavirus, la città a settembre prova a rinascere tuffandosi in una moltitudine di eventi, segno tangibile di una vitalità e di un desiderio di condivisione che i lunghi mesi di lockdown non hanno certo spento, ma anzi - se possibile - solo amplificato. Un entusiasmo verso l'arte, la gioia e la vita che il nostro magazine testimonia tornando in edicola dopo sei lunghi mesi di stop obbligato: per raccontare, giorno dopo giorno, appuntamento dopo appuntamento, giorni che si annunciano ricchissimi di spunti e di idee, fotografia in movimento di una piccola capitale che ha reinventato da capo con l'estro e una voglia di ripartire mai venuta meno la cultura e lo stare insieme.

E allora ecco la magnificenza del Festival Verdi - di cui il nostro originale «Peppino» in copertina è insieme un omaggio e un augurio - che trova nuovi spazi al Parco Ducale o il Teatro Due che scende, agguerrito, nell'arena. E ancora l'Ospedale vecchio che risorge in una veste espositiva e narrativa mai vista prima, in quello che è uno degli appuntamenti clou di Parma 2020+21. Ma anche gli acrobati di «Tutti matti per Colorno», le lettere d'amore di Insolito Festival, persino il grande tennis. Per tacere dei tanti personaggi che a settembre sbarcheranno nella nostra città e provincia: dl bello e impossibile Gabriel Garko a Pupi Avati, da Luca Zingaretti a Marco Baliani.

In abbinata domani con la Gazzetta a 2 euro (con quella cifra porterete a casa sia il quotidiano che il magazine) e gratis per i nostri abbonati (e tutti gli altri giorni acquistabile singolarmente a 1 euro) , il Parma City Mag di settembre, 84 pagine a colori corredate di grandi e bellissime foto esaltate dal progetto grafico di Qreactive, si sfoglia come d'abitudine come una comoda agenda, dal primo all'ultimo giorno del mese: per ogni evento, inoltre, tutte le informazioni utili, luogo, orario, prezzo, e i riferimenti social e web. Con in più una sorpresa, grande, che l'intervista qui a fianco vi ha già anticipato: dal numero di domani in edicola il nostro mensile avrà un amico in più, Mauro Coruzzi. Il geniale autore e showman firmerà infatti tutti i mesi una sua rubrica, «Tana libera tutti».