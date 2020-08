Due clienti positivi in un bar di via Duca Alessandro, l'Ausl invita ad un tampone a chi c'era domenica (19-21) e lunedì (22.30-24)

Dalle indagini epidemiologiche condotte dal Dipartimento di Sanità Pubblica sono risultate positive due persone al Covid-19, che nei giorni scorsi hanno frequentato il bar "Cafè La Fortezza", in viale Duca Alessandro 45 a Parma. Si tratta di un ragazzo diciannovenne residente in città, che ha manifestato sintomi lievi, e di una ventenne asintomatica, anch’essa residente a Parma. I due ragazzi non sono entrati in contatto tra loro e hanno frequentato il locale in due momenti distinti, rispettivamente il 23 e 24 agosto.

A questo proposito l’Ausl invita ad un tampone di controllo tutti coloro che hanno frequentato il locale domenica 23 agosto, dalle 19 alle 21 e lunedì 24 agosto, dalle 22.30 alle 24.

Le persone interessate potranno presentarsi lunedì 31 agosto alla sede del dipartimento di Sanità pubblica in via Vasari 13/a a Parma, dalle 12.30 alle 13.30: il test verrà effettuato con la modalità drive-through. L’Ausl ricorda che per sottoporsi al test è sufficiente presentarsi muniti di documento d’identità, tessera sanitaria ed una penna necessaria per la compilazione di un modulo.