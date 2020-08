L'Erasmus torna a vivere a Parma: ecco i primi 3 studenti post covid

Sono da poco arrivati a Parma i primi tre studenti Erasmus+ dell’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021, i primi a giungere per motivi di studio da quando è scattata l’emergenza Covid-19.

Si tratta di tre giovani romeni provenienti da un Ateneo del loro Paese, la 'George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology' di Targu Mures: tutti frequenteranno il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Nel loro percorso saranno seguiti dalla Commissione Internazionale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia presieduta dal docente Roberto Sala.

Come previsto dalla normativa in vigore, i tre studenti stanno passando il periodo di quarantena obbligatorio nel loro appartamento ed hanno già segnalato la propria presenza a Parma alle strutture competenti.

Quella esistente tra l’Università di Parma e l’Università di Targu Mures è una collaborazione attiva, con scambi frequenti: altri quattro giovani sono già in arrivo proprio dall’ateneo romeno. In questo caso si tratta di due studentesse italiane e di due tedeschi che hanno scelto di compiere il proprio percorso di studi in Romania, optando poi per l’Università di Parma come meta del loro Erasmus.

