Parmigiana di 42 anni si perde nell'Appennino bolognese: ritrovata in buone condizioni

Una donna di 42 anni è partita questa mattina da Parma per fare la Via degli Dei con destinazione Firenze. Ha iniziato la camminata sola da Casalecchio, doveva raggiungere la località Brento nel comune di Monzuno, dove sarebbe terminata la sua prima tappa. Arrivata ai Prati di Mugnano, comune di Sasso Marconi, dove il sentiero si divide, la signora ha sbagliato e ha imboccato un altro cammino, conosciuto come il sentiero di Gianna, che porta in cima alla parete rocciosa di Fosso Raibano. A quel punto la donna si ferma davanti ad un salto di roccia alto un centinaio di metri. Si rende conto di avere perso l’orientamento e decide giustamente di fermarsi e chiamare il 118. Sono circa le 17 e sul posto viene inviata l’ambulanza di Sasso Marconi e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo. Il caposquadra del CNSAS durante l’avvicinamento alla zona indicata dalla signora riesce a contattarla telefonicamente e si rende subito conto anche se in modo approssimativo, dove si trovava la dispersa. Intorno alle 17.50 la donna viene raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino e riaccompagnata alla strada dove ad attendere c’era l’ambulanza. La signora ha comunque rifiutato il ricovero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

