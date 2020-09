Polizia, il bilancio dell'attività estiva

La stagione estiva, che volge ormai al termine, evidenzia una importante intensificazione dei servizi svolti dalle donne e dagli uomini della Questura di Parma, sia in termini di prevenzione generale sia in termini repressivi.

In termini numerici, nel trimestre giugno-agosto, sono stati 35 i servizi congiunti in cui il Reparto è stato coordinato da personale della Squadra Volante, cabina di regia del controllo del territorio, con 115 equipaggi impiegati che nel trimestre hanno proceduto al controllo di 1.463 persone e 549 autoveicoli. In particolare, la Squadra Volante ha fatto controlli su 5.500 persone e 1.506 autovetture, denunciando in stato di libertà 149 persone e ponendone in arresto 22.



