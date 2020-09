Post-pandemia e rilancio di Parma, Rainieri e Occhi: "Dalla Regione risorse già nel bilancio 2021-2023"

“Per far ripartire Parma dopo la pandemia servono al più presto fatti concreti che, da parte della Regione Emilia-Romagna, significano impegni finanziari certi, da iscrivere già nel prossimo bilancio regionale per il triennio 2021-2023, per tutte le iniziative in infrastrutture pubbliche e non solo, annunciate dal Presidente Bonaccini sia prima che dopo la campagna elettorale”. È quanto chiedono i Consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, Vice Presidente dell’Assemblea legislativa regionale ed Emiliano Occhi, intervenendo nel dibattito su come rilanciare la provincia di Parma dopo la pandemia e le sue pesanti conseguenze sul piano economico.

“Il territorio della provincia di Parma è già stato defraudato dal non essere considerato, a livello di aiuti regionali straordinari già stanziati con l’assestamento del bilancio nel mese di luglio, una delle zone più colpite dall’epidemia di covid-19. Non vorremmo che lo fosse ancora, o meglio ancora una volta, se pensiamo a come è stato penalizzato negli ultimi 50 anni rispetto ad altre realtà regionali, anche nelle iniziative per il rilancio generale del nostro paese che passano inevitabilmente dalla cabina di regia regionale a Bologna – hanno proseguito i due leghisti – Per quanto riguarda gli aiuti straordinari abbiamo comunque chiesto alla Giunta regionale di rivedere le proprie decisioni, anche avendo riguardo ai danni in termini di vittime procurate nel nostro territorio dalla prima ondata di covid che si è recentemente scoperto essere significativamente superiori a quelle inizialmente accertate e in numero tale (+154) da perlomeno avvicinarci molto ai territori già considerati meritevoli di detti aiuti: province di Piacenza e Rimini e comune di Medicina nel bolognese. Per l’altro, e ancora più importante aspetto, chiediamo, invece, di fare presto e di non ritirare nessuna delle tante promesse specifiche annunciate e ribadite recentemente dallo stesso Bonaccini quando ha illustrato il fantasmagorico mega bazooka regionale per gli investimenti. Anzi, le stesse iniziative promesse non sarebbero abbastanza, di iniziative ma con finanziamenti subito certi ce ne vorrebbero anche altre. Come primo passo, comunque, ci potremmo accontentare di vedere subito nel prossimo bilancio: 250 milioni di euro per il raddoppio della pontremolese da aggiungere ai 100 che sarebbero già disponibili per il nodo di Parma, 27 milioni per i ponti sul Po e sul Taro con la previsione di aggiungere al più presto risorse per arrivare alla somma necessaria per costruirne di nuovi o sistemarli in maniera durevole, 43 milioni per l’elettrificazione della linea ferroviaria Parma Suzzara, 95 milioni per il dissesto idrogeologico, 13 milioni per l’Autocisa, più di 20 per l’Aeroporto Verdi (abbiamo già chiesto di sapere quando e come saranno stanziati gli oltre 8 milioni da aggiungere a quelli già previsti nel bilancio regionale), 13 milioni per la variante di Noceto. Sono le sole iniziative che lo scorso 10 maggio il presidente Bonaccini ha definito già contabilizzate alle quali ha dichiarato di voler aggiungere: il miglioramento dei collegamenti con le fiere, dai caselli di Parma centro e Parma Ovest, il completamento della pedemontana tra Felino e Collecchio, e poi verso ovest Collecchio-Medesano-Salsomaggiore oltre che il completamento della tangenziale di Parma. Non ci si dovrebbe, però, dimenticare di indicare anche su documenti ufficiali come il PRIT cosa vuole realmente fare la Regione Emilia-Romagna e quali risorse mettere a disposizione allo scopo per il completamento della TI-BRE autostradale, di aggiungere risorse per l’Ospedale Maggiore ai soli 10 milioni ad esso destinati su 895 milioni complessivi previsti per tutte le strutture sanitarie regionali e mettere a disposizione finanziamenti per lo studio la ricerca e la realizzazione di opere idrauliche polifunzionali come le dighe di Vetto ed Armorano. E di iniziative se ne potrebbero aggiungere ancora. Non ci sfugge che, cosi come esse sono tante e molto costose, le risorse da mettere a disposizione per attuarle non potranno essere solo regionali ma provenire in parte anche dallo Stato, oltre che da altri finanziatori. Sarà comunque l’amministrazione regionale ad avere un ruolo strategico determinante per esse, e noi l’attendiamo fiduciosa con fatti e impegni finanziari concreti già nel prossimo bilancio pluriennale 2021-2023 che dovrà essere approvato entro la fine del presente anno”.