Morta a Parma la guru della moda Susanna Avesani Pinto: fatale una puntura di vespa

E’ morta nel pomeriggio di ieri all’ospedale Maggiore di Parma Susanna Avesani Pinto, 66 anni e conosciuta nel mondo dell’alta moda a Milano e nel mondo. Presidente della 'Avesani Srl', la donna lo scorso 27 agosto era stata punta da un’ape mentre si trovava in un’abitazione di Castell'Arquato, sulle colline in provincia di Piacenza. Era stata trasportata d’urgenza in ambulanza nei reparti di terapia intensiva di Parma ma non si è mai ripresa. Nelle scorse ore i medici hanno dovuto constatare il decesso. Lascia il marito Silvio Pinto con il quale, nel 1979, aveva fondato la società punto di riferimento per molte delle più affermate realtà del fashion business. Negli anni ha lavorato con 'Club 21', 'BlueGem', 'Taubman Company', 'Henry Bendel' e 'Harrod’s', nonchè con grandi marchi che portano il nome del piacentino Giorgio Armani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA