Parma, test sierologici gratuiti all'università

Dal 7 settembre test sierologici gratuiti per studenti e personale dell’università di Parma, che ha deciso di avviare una campagna di screening: l’esame sarà disponibile, su base volontaria e previo appuntamento, al Centro di Servizi per la Salute Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro-Servizio Medicina Preventiva dei Lavoratori. L’indagine sierologica viene svolta mediante il test rapido per l'identificazione degli anticorpi verso Sars-CoV-2, che in pochi minuti e con la puntura del polpastrello consente di documentare l'eventuale pregresso contatto con il virus. Per l’appuntamento occorre contattare il Servizio medicina preventiva dei lavoratori al numero 0521 033101 oppure via mail smedprev@unipr.it.

Le persone che risultassero positive alle IgM e alle IgG dovranno immediatamente rientrare al proprio domicilio e sottoporsi a quarantena volontaria anche rispetto ai conviventi. Queste persone riceveranno un appuntamento in tempi brevissimi per l’esecuzione del tampone rinofaringeo, che verrà analizzato nel laboratorio di riferimento regionale. Se il tampone risulterà positivo, il laboratorio avvertirà l’Ausl competente.

