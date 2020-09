Ruba cibo per meno di 100 euro al Centro Torri, arrestata una famiglia dello Sri Lanka

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno arrestato tre cittadini dello Sri Lanka per rapina impropria.

Si tratta di una famiglia i due genitori classe 70 la figlia classe 2000 domiciliati a Sala Baganza che nella tarda serata di ieri dopo essersi impossessati di vari generi alimentari per un valore inferiore ai 100 € all’interno del supermercato del Centro Torri di via San Leonardo, aggredivano l’addetto alla vicinanza per scappare. Fermati, sono stati arrestati e condotti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

