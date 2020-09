Le tariffe per i monopattini elettrici: abbonamenti studiati per ogni esigenza

Le tariffe per il noleggio variano da compagnia a compagnia. Helbiz applica 1 euro per lo sblocco iniziale + 15 centesimi al minuto per la corsa. E’ prevista una tariffa flat a 29.99 euro al mese, che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato di 30 minuti e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay, con 30 minuti di corse gratuite. Le formule di abbonamento di Bit Mobility sono tre (mensile, orario e sblocchi): il mensile costa 24,99 euro al mese. La tariffa pensata per chi vuole concentrare l’uso in un’ora prevede una spesa di 5 euro per l’intero periodo e sblocchi illimitati. Infine i pacchetti con sblocchi giornalieri e settimanali per chi vuole usare il monopattino in qualsiasi momento risparmiando: Daily offre sblocchi illimitati e 15′ gratuiti al costo di 3,90 euro, Weekly sblocchi illimitati e 110′ gratuiti al costo di 9,90 euro, la tariffa standard invece prevede 1 euro per lo sblocco, 15 cent al minuto durante il viaggio e 5 cent durante la messa in pausa. Con Wind Mobility il noleggio avrà un costo di sblocco di 1 euro + 15 cent al minuto, un pass giornaliero di 4,99 euro ed un pass mensile di 49 euro. Fino al 30 settembre si potrà usufruire di una corsa gratuita. L.M

Nella foto: un pessimo esempio di come vanno parcheggiati i monopattini.