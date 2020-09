Detenuto aggredisce due poliziotti (costretti ad un doppio ricovero al pronto soccorso)

Ieri sera, durante un controllo di routine, un detenuto di origini africane ha aggredito violentemente due poliziotti penitenziari, nella sezione Covid del carcere di Parma. I due agenti sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso del Maggiore, dove sono stati giudicati guaribili in 20 e 21 giorni, salvo complicazioni. Inoltre, questa mattina, i due poliziotti si sono dovuti recare nuovamente in ospedale per proseguire l’iter diagnostico. Dalle prime notizie sembrerebbe comunque che entrambi avrebbero riportato un forte trauma al setto nasale e che, ad uno dei due, sarebbero stati applicati un paio di punti di sutura sull’arcata sopraccigliare. A dare la notizia è il Si.N.A.P.Pe, che sottolinea come questo sia "l’ennesimo episodio che dimostra come la situazione nelle carceri italiane sia del tutto sfuggita di mano all’amministrazione penitenziaria e di come a farne le spese sia, sempre e solo, il personale in divisa. Le aggressioni ai poliziotti penitenziari si susseguono senza soluzione di continuità e sono sempre più violente e sconcertanti. Non è più tempo di traccheggiare e/o riflettere sulle soluzioni da adottare, bisogna agire nell’immediatezza con scelte radicali che prevengano il verificarsi di episodi ancora più gravi e drammatici. Le prime cose da fare con urgenza sono: modificare il rapporto detenuti-agenti, implementando notevolmente la presenza del personale di polizia penitenziaria nei reparti detentivi, rivedere il sistema della sorveglianza dinamica e/o del regime aperto, almeno fino a quando non si riusciranno a garantire percorsi rieducativi e lavorativi adeguati sia nel numero che nel merito, formare il personale alle nuove modalità custodiali con percorsi di aggiornamento professionale da somministrare alla totalità dei poliziotti operanti nei reparti detentivi, rinnovare l’armamento di reparto con strumenti atti a prevenire la possibilità di essere aggrediti (taser o quanto altro), ripristinare percorsi differenziati per detenuti violenti e/o psichiatrici (ex OPG), impartire istruzioni operative chiare ed inequivocabili per evitare che si possa entrare a contatto diretto coi detenuti, ecc. Nel caso specifico, va trasmessa, con urgenza, la richiesta di trasferimento del detenuto per motivi di sicurezza, ex art.42 O.P., alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, così come previsto dalla recente circolare del Capo del DAP che, nel delineare le “linee di intervento” ha disposto che a “fronte di episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio” puntuale dovrà essere “l’attuazione di direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza”.

