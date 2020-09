Polizia di Stato, ancora controlli e denunce

Nell'ambito dei controlli straordinari del territorio coordinati dalla Squadra Volante di Parma (impiegate 8 pattuglie del Reparto Prevenzione di Reggio Emilia, personale specializzato antidroga della Questura di Bologna e 3 equipaggi della locale Polizia Municipale) in zona Oltretorrente, quartiere San Leonardo, parco Ducale, parco Falcone-Borsellino e Parco Nord, l’Unità Cinofila ha sequestrato 70 grammi di sostanza stupefacente.

Sul piano invece dei controlli per il rispetto dell’uso delle mascherine è stato sanzionato un minorenne in pieno centro, e un cittadino straniero segnalato perché molesto in via Garibaldi, quest’ultimo sanzionato anche per ubriachezza molesta.

Espulsi anche due cittadini stranieri irregolari e pericolosi, poiché gravati da precedenti in materia di droga e per reati contro il patrimonio, fermati anche grazie ad attente e precise segnalazioni dei cittadini, uno fermato in Via Primo Maggio ed uno fermato in zona Via Verona.

Denunciato anche un cittadino italiano poco più che trentenne, conosciutissimo agli uffici della Polizia di Stato in quanto denunciato ed arrestato più volte nell’ultimo periodo, reo di una violazione di domicilio all’interno di un garage privato in zona san Leonardo. Grazie alla pronta segnalazione, è stato fermato e denunciato all’autorità giudiziaria.

In termini di numeri, nel corso dei vari sevizi straordinari realizzati nella settimana ormai al termine, sono state controllate più di 190 persone e 106 autoveicoli.