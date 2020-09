Una sinfonia e un video dedicati a Parma

Si sa che Parma è famosa in tutti i continenti, tra le altre cose, per aver dato i natali a Giuseppe Verdi. Non per niente, tra pochi giorni inizierà l'edizione 2020 del festival dedicato al grande musicista, che dall'ormai lontano 2001 attrae in città un gran numero di persone dell'universo mondo.

Ma proprio per il fatto che è già la musica verdiana a costituire un "biglietto da visita" di Parma, fino ad oggi non è mai esistito un "inno di Parma", un brano musicale, in sostanza, scritto apposta per rappresentarla.

Quest'anno, però, e il prossimo, Parma è Capitale Italiana della Cultura. Era scontato, quindi, che dal milieu dell'arte e dello spettacolo spiriti particolarmente sensibili si sentissero stimolati a tributare un omaggio all'indubbia importanza storica, letteraria, melodica e operistica, pittorica, architettonica e museale, teatrale, scientifica, per non dire paesistica, della città. Per questo motivo, l'8, il 9 e il 10 settembre le nostre strade del centro, il Parco Ducale, con il suo laghetto e il Tempietto d'Arcadia, e le scale di alcuni storici palazzi saranno percorsi da una troupe che girerà un videoclip, dall'ambiance romantica, "costruito" per diffondere una sinfonia per archi, di nuova ideazione, dedicata a Parma: "Parma Symphony", appunto. L'iniziativa artistica ha ricevuto il patrocinio del Comune di Parma, nonché i buoni auspici dell'Assessore alla Cultura, dott. Guerra.

Autore della sinfonia è il Maestro Roberto Bonaventura, artista poliedrico, scrittore, compositore ed esecutore eclettico, al cui attivo c'è pure una significativa collaborazione con Luciano Pavarotti, interprete del suo brano "Neapolis". E del Maestro Bonaventura è pure la casa di produzione che realizza il videoclip, la Trinitart di Forlì.

La regia è stata affidata ad Alessandro Porzio, giovane pluripremiato in varie kermesse cinematografiche nazionali e internazionali, autore di numerosi corti e di due lungometraggi, tra i quali "Mattia sa volare", vincitore di molti importanti riconoscimenti e selezionato alla 74a Mostra del Cinema di Venezia.

L'opera cinematografica in fieri vede poi la partecipazione del soprano australiano Kylee Kate Sargant, nonché dell'Orchestra Insieme, di Parma, fondata da Satu Jalas e Silvia Risito con lo scopo di avvicinare i bambini allo studio principalmente del violino, e dell'orchestra di Casa Cello, fondata da Yalica Jo e Andrea Marras, dedita alla formazione al violoncello e ad altri strumenti attraverso percorsi multidisciplinari.

Coproduttrice esecutiva e coautrice della sceneggiatura, in qualità di collaboratrice esterna, è la concittadina Isabella Spanò, per anni coordinatrice del Circolo di Poesia di Parma; una sua lirica dedicata alla città chiuderà il videoclip.

La sinfonia avrà una divulgazione massiccia attraverso tutti i media, veicolata dal videoclip, con l'ambizione di diventare l'inno ufficiale di Parma: non certo per sminuire la grandezza del Maestro Giuseppe, irrangiungibile e ineguagliabile, ma perché è giunto il momento storico nel quale Parma sia essa stessa soggetto di una musica originale che ne esalti il secolare valore in ogni ambito.

