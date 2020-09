Arrestato in flagranza un 32enne egiziano

La Polizia di Stato nei giorni scorsi (ma se ne è avuta notizia oggi) ha arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 32 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio (immigrazione clandestina). L'uomo è accusato di rapina impropria di merce al supermercato Ipercoop del centro commerciale “Eurosia”. Scoperto dall’addetto alla vigilanza interna, si è prima dato alla fuga ma, raggiunto, ha opposto resistenza e colpito con forza l’addetto con una gomitata all’altezza dello sterno. Inseguito nuovamente dall’addetto alla vigilanza e da un suo collega, che nel frattempo era stato allertato ed aveva assistito all’aggressione, l’uomo è stato nuovamente raggiunto dai due nelle immediate vicinanze del centro commerciale e qui ha nuovamente reagito con violenza dapprima tentando di sottrarre la pistola di uno dei due poi colpendolo con un pugno al viso e un calcio al ginocchio. All’arrivo della Volante l’uomo è stato tratto in arresto, mentre i due addetti alla vigilanza sono ricorsi alle cure mediche per ferite giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 7 giorni. La merce sottratta non è stata rinvenuta. Su disposizione del pm di turno è stato portato in direttissima dove è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni.