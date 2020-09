Cus Parma golf: tutti in campo per l'open day

La carica dei baby-golfisti al Campus. Tanti i bimbi e ragazzi che, nella domenica appena trascorsa, hanno “invaso” il campo pratica del Cus Parma. La sezione Golf ha chiamato ha raccolta un folto grappolo di partecipati dai 6 ai 16 anni che hanno avuto una lezione free con maestri federali. Cosimo Baroni e Luigi Tunnera, insieme al responsabile dell’attività giovanile, Massimo Brighenti, hanno aiutato e dimostrato agli under 16 cosa significhino realmente golf, putting green, approcci di precisione e colpi lunghi, facendo divertire tutti. Mamme e papà inclusi. Ospite speciale Elio Volta, anima di Giocampus, come sempre molto presente per le attività con i junior.