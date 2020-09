Il 18 settembre il Labirinto della Masone è British: a cena con Antonio Caprarica

Parma, 3 settembre 2020. Autorevole cena con Antonio Caprarica in programma il prossimo 18 settembre. Il Labirinto della Masone, nel ristorante il Bambu, sarà teatro del racconto di un amore, per la corona britannica, lungo una vita, di uno sguardo appassionato per l'unicità di un paese tenacemente attaccato alle tradizioni e allo stesso tempo culla dei nuovi mood europei. Di venerdì sera, coccolati dalle portate di un menù speciale creato dallo chef Rocco Stabellini dalle 20,30, l'assistente bibliotecaria Francesca Codeluppi bionda, come Lady D, come lei angelica, ma tenace, estorcerà gli ultimi segreti della corona inglese al giornalista di lungo corso.

Piatto forte della serata sarà il suo ultimo libro "La regina imperatice". Un'avvincente e dettagliata (oltre 400 pagine) presa diretta sulla donna che ha fatto dell'Inghilterra una potenza coloniale e che ha dato il suo nome ad un'epoca: la longeva e amatissima Regina Vittoria. Una serata intensa dove il corrispondente Rai dalle cravatte più sgargianti della tv insieme, agli umori e ai segreti della testa coronata più longeva d'Europa (incrollabile nonostante gli ultimi ingressi in famiglia non proprio di sangue blu) guarderà ai nuovi equilibri europei. Lo humor di Caprarica, dal vivo, è capace di restituire un'acuta e raffinata cronaca giornalistica ed una panoramica imperdibile: quella che sa coniugare, come fanno i grandi scrittori, le mosse della geopolitica agli anedotti degli uomini e delle donne che ne tirano i fili.

La cena si svolgerà all'aperto (salvo maltempo), il costo è di 45 euro. Info e prenotazioni: 0521 1855372. Presente la Libreria Mondadori di Fidenza.