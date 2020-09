Parma fortunata: due "5" da 24mila euro

Doppio colpo in Emilia Romagna con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 5 settembre, a Parma è arrivata una doppietta di "5", ognuno da 24.580,77 euro. Tutti e due, riferisce Agipronews, sono stati centrati nella stessa ricevitoria, l'Harrod's Bar in via Montanara 23. Il Jackpot nel frattempo continua a salire e domani metterà in palio 35,7 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, sempre in provincia di Parma.

