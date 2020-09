“Trovarsi 2020”: incontro pubblico per presentare i progetti scelti

Saranno presentati al pubblico mercoledì 9 settembre alle 18 i progetti selezionati per “TROVARSI”, il secondo bando dedicato a Parma indetto da Fondazione Pizzarotti e terminato lo scorso 15 giugno. “TROVARSI” prevedeva l'erogazione di € 125.000 per progetti in aiuto alle famiglie in condizione di difficoltà educativa e materiale nell'assolvimento dei propri doveri formativi dei minori, sul territorio della provincia di Parma. Focus specifico era inoltre dedicato ai problemi delle fasce deboli 6-16 anni relativamente alla dispersione scolastica, all’isolamento sociale e alle carenze di opportunità educative.

Gli 8 progetti selezionati, scelti tra decine di richieste, sono stati scelti dal consiglio della Fondazione seguendo precisi parametri previsti dal bando e tenendo a mente l’obiettivo di sempre della no profit di famiglia: aiutare a creare percorsi volti all'inclusione sociale, stimolando iniziative di collaborazione, di solidarietà e di cooperazione tra le persone.

L’incontro pubblico - a capienza limitata e ripensato per ragioni di sicurezza - si svolgerà quest’anno aprendo le porte del magnifico giardino dell’ex convento di S. Cristoforo, sede della Fondazione, ed è aperto a tutti gli interessati tramite la diretta facebook prevista alle 18.30 sulla pagina ufficiale.

Con l’assessore alle Politiche per le Famiglie Laura Rossi e tutte le Associazioni, verrà fatto il punto della situazione riguardo i temi oggetto del bando sul nostro territorio, i loro impatti sociologici ed economici presenti e futuri e le possibili forme di aiuto, tanto più in questo particolare momento.

Diretta online: www.facebook.com/FondazionePizzarotti/live/

L'elenco completo dei progetti assegnatari sarà successivamente pubblicato sul sito www.fondazionepizzarotti.it nella sezione progetti.