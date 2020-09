20enne scomparso da lunedì: ripartite le ricerche nel greto della Parma

Sono riprese questa mattina alle 8 le ricerche del 20enne di cui si sono perse le tracce lunedì. I genitori hanno dato l'allarme ieri mattina, quando hanno scoperto che non era rientrato a casa e non riuscivano a contattarlo sul cellulare. La Prefettura ha subito attivato il piano di ricerca persone, coordinato dalla Questura e a cui partecipano protezione civile e vigili del fuoco, con l'aiuto del reparto sommozzatori e di un elicottero che anche ieri ha sorvolato a lungo la zona su cui si concentrano le ricerche: quella del greto della Parma tra il ponte delle Nazioni e il ponte Nord in viale Europa. Nella speranza di un lieto fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ricerche

scomparso