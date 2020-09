"Antelami a Parma": domani in omaggio lo speciale sulla mostra

Come un guida tascabile da estrarre, piegare e portarsi in tasca: otto pagine speciali in regalo per i nostri lettori. In vista dell'inaugurazione della mostra «Antelami a Parma», in programma sabato mattina, abbiamo pensato a un inserto, in uscita domani, estraibile e da conservare. Oltre a due editoriali firmati dal vescovo Enrico Solmi e dall'assessore Michele Guerra, una carrellata di interventi e articoli dedicati a tutti i protagonista di questo straordinario evento, da don Alfredo Bianchi a don Lorenzo Montenz, fino alla curatrice Barbara Zilocchi e alla direttrice del Museo diocesano Giovanna Savazzini. Non mancherà un'ampia intervista al professor Arturo Carlo Quintavalle, storico dell'arte di fama internazionale, specializzato, tra l'altro, proprio nel periodo tra XI e XIII secolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA antelami a parma