Domani il ritorno di Mauro Coruzzi a Radio Parma

Tante novità da non perdere nella nuova stagione di Radio Parma (Fm 102-104). A cominciare dall'attesa trasmissione radiofonica di Mauro Coruzzi, che dopo 45 anni dall'esordio ritorna nella sua «casa» parmigiana con «Finalmente venerdì». E il via sarà proprio domani: l'appuntamento con il grande showman parmigiano è alle ore 17, tutti i venerdì, e saranno due ore esplosive.

L'entusiasmo di Mauro Coruzzi è coinvolgente, così come ha spiegato nella recente intervista sulla «Gazzetta di Parma» a firma del direttore Claudio Rinaldi: «Sono contentissimo - ha confessato il conduttore -. L’idea di rimettere un piedino, be’, facciamo un piedone, nella struttura dove ho cominciato a lavorare mi stuzzica molto. Come dice il cantautore, "certi amori non finiscono"». Ma che programma sarà «Finalmente venerdì»?

«Ho in testa - ha dichiarato ancora nell'intervista Coruzzi - una cosa improntata all’ottimismo, che è ciò di cui abbiamo più bisogno ora, dopo che siamo passati da una pandemia che non era nemmeno pensabile. Più che un’agenda del fine settimana sarà un résumé dei giorni precedenti, con il lancio, con il sorriso sulle labbra, di quello che potrebbe accadere. Anche pensando a un libro che ho molto amato, "Progetti d'allegria" di Carlo Castellaneta, vorrei diffondere allegria attraverso la radio. Quindi, intrattenimento puro, ma senza dimenticare l’informazione, sottoposta però a una lente di ingrandimento leggermente deformante». E i parmigiani saranno ben contenti di poter riabbracciare il grande showman in questo gradito ritorno alle origini.

r.c.