E' morto Franco Maria Ricci

E’ morto oggi Franco Maria Ricci, nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Editore e collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni '80 la rivista FMR conosciuta in tutto il mondo e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, aveva 82 anni. Era Cavaliere e Comandante dell'Ordre des Arts et Lettres, ordini onorifici francesi. Era nato a Parma il 2 dicembre 1937. Ne dà notizia il nipote Edoardo Pepino. «La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore. Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio culturale». Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

