Arte, gli ultimi Farnese e i primi Borbone raccontati da Malinverni e Mambriani

A fronte del successo di pubblico degli appuntamenti precedenti, lunedì 28 settembre tornano sulla pagina facebook della Gazzetta lo storico dell’arte Alessandro Malinverni, conservatore del Museo Gazzola, e lo storico dell’architettura Carlo Mambriani, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Parma, coordinati da Sabrina Schianchi, responsabile Marketing di Gazzetta di Parma.

I primi tre incontri, organizzati durante il lockdown per offrire ai lettori del giornale e agli utenti della nostra pagina l’occasione di assistere a conversazioni a distanza, hanno indagato il rapporto tra architettura, pittura e arti decorative relativamente agli ultimi Farnese, i duchi Francesco e Antonio, e ai primi Borbone, don Filippo, Luisa Elisabetta e don Ferdinando.

Attraverso immagini accattivanti, i due studiosi hanno trasportato gli spettatori lungo gran parte del Settecento non solo a Parma, ma anche a Colorno, Sala Baganza e Piacenza. In questi centri i sovrani allestirono lussuose residenze, riferimenti spesso all’avanguardia in campo artistico e vetrine della loro politica più spesso illuminata. Nei prossimi quattro incontri, Malinverni e Mambriani presenteranno aspetti noti e meno noti delle vicende riguardanti le residenze ducali dalla seconda metà del Settecento sino alla fine dei ducati nel 1859. Si scoprirà così che Maria Amalia, sorella di Maria Antonietta, manifestò interesse quasi esclusivamente per Sala Baganza, dove fece allestire un «casino» immerso nei boschi, rifugio per i periodi nei quali non vagava per l’Italia, che Maria Luigia commissionò molte modifiche sia a Parma che a Colorno, allestendo residenze apposite per i figli avuti da Neipperg, e che a Piacenza visse in affitto, infine che Carlo III e Luisa Maria si lasciarono irretire dall’amore per i revival stilistici, in particolare neomedioevo, neorinascimento e neobarocchetto, stravolgendo quanto lasciato da chi li aveva preceduti.

Le scelte di questi sovrani furono dettate dalla moda, dal gusto personale, dai consigli delle persone fidate. I cambiamenti, le migliorie, i nuovi allestimenti offrirono significative occasioni lavorative agli artisti e agli artigiani locali, lasciando un patrimonio artistico oggi meta di turismo. Le dirette sono realizzate in collaborazione con il Centro studi e valorizzazione delle residenze ducali di Parma e Piacenza, che tra i suoi compiti, oltre alla ricerca, ha quello di sensibilizzare il grande pubblico sui temi del nostro ricchissimo, ma spesso fragile, patrimonio locale.

