Bus, da lunedì il servizio invernale. Linea 1 al quartiere Parma Mia. Novità per la 2 e la 23

Prenderà il via lunedì 14 settembre, in concomitanza con l’avvio delle scuola, il servizio invernale 2020/2021 per autobus e filobus di Parma e provincia.

Sono previsti potenziamenti in orario di punta, soprattutto sulle corse frequentate dagli studenti in corrispondenza con l’entrata e l’uscita da scuola, allo scopo di garantire l’occupazione dei mezzi non oltre l’80% come prescrivono le norme anti-Covid.

Da lunedì, dunque, TEP metterà in strada 30 autobus in più rispetto al consueto, per un costo aggiuntivo rispetto al normale servizio invernale pari a 1,5 milioni di euro per il periodo settembre-giugno.

Dalla prossima settimana il servizio presenterà alcune novità nella parte urbana:

LINEA 1 ESTESA A PARMA MIA: la novità più rilevante riguarda la linea 1 che per la prima volta sarà estesa al quartiere Parma MIA, oggi non servito dal trasporto pubblico. Per alcuni mesi l’estensione sarà operata con autobus mentre dal prossimo inverno il collegamento sarà servito dai nuovi filobus che, grazie alle batterie ausiliarie, potranno estendere il proprio percorso anche oltre il tratto coperto dalla linea aerea. Dall’attuale capolinea di via Farnese, dunque, i bus imboccheranno via Perlasca e via Guidorossi, per osservare il nuovo capolinea in via Martiri delle Foibe.

LINEA 2 SU LUNGOPARMA: nei mesi estivi, in concomitanza con i lavori in strada Garibaldi, la linea 2 si è trasferita sul percorso alternativo del lungoparma. Da lunedì, la modifica di percorso diventerà definitiva. In altre parole, la linea 2 continuerà a percorrere viale Mariotti e viale Toschi e non transiterà più su via Garibaldi.

LINEA 23 – FERMATA SU VIALE BOTTEGO: la fermata della linea 23 in Stazione sarà collocata su viale Bottego anziché nel sottopasso al piano -2 come avviene oggi.

Lo spostamento della fermata dalla stazione a viale Bottego per la linea 23 consentirà una minore concentrazione di bus nei viali sottostanti la stazione, specie in orario di punta, con una più puntuale reimmissione nel traffico per tutti i servizi e maggiore regolarità per la stessa linea 23.

RIPRISTINATE LE NORMALI LINEE FESTIVE E NOTTURNE: a causa della pandemia da Covid-19, nei mesi scorsi le linee notturne erano state limitate alle 22, mentre il servizio festivo era stato ridotto a 5 sole linee. Con l’avvio dell’esercizio invernale verranno ripristinati i normali servizi festivi e notturni. Di conseguenza la domenica saranno attive tutte le linee, mentre la sera saranno in circolazione linee notturne fino a mezzanotte dalla domenica al giovedì, fino all’1.30 il venerdì e il sabato.

Per info: www.tep.pr.it