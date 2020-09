Dalla lite stradale ad un regolamento di conti stile "vecchio Bronx" in città: denunciate 8 persone

Un vero e proprio regolamento di conti, con catene e con due gruppi che si fronteggiano nel cuore delle notte in un luogo più o meno appartato. Il tutto nato da una "banale" lite nata per strada, insomma per futili motivi. Intervengono poliziotti e carabinieri, visto che a fronteggiarsi sono due gruppetti, in tutto otto persone. In due momenti distinti, dal momento che nel primo tentativo di scontrarsi, l'arrivo degli agenti li ha messi in fuga. Infatti nel corso della notte, gli agenti delle volenti arrivano in via Beneceto per una segnalazione di rissa con almeno otto persone coinvolte, giunte sul posto su un furgone bianco e su una autovettura. Gli agenti chiedono aiuto, per l'evidente situazione complessa, all'Arma dei carabinieri, che li appoggia con due equipaggi. All'arrivo, però, non c'è nulla. Nel frattempo, però, furgone e auto vengono segnalati nella zona dell’ex Salamini. Agenti e militari si spostano sul luogo, dove trovano le otto persone, alcune di loro ferite, che si stavano fronteggiando. Un intervento da parte delle forze dell'ordine che non calmava gli animi. E' stato necessario, per riportare la calma,ammanettarrne alcuni. E' emerso poi che era, appunto, una lite tra due gruppi di 4 persone nata da una discussione stradale, sfociata in un vero e proprio regolamento di conti.

Le perquisizioni personali dei soggetti coinvolti davano esito negativo mentre quelle effettuate sui veicoli permettevano il rinvenimento ed il sequestro, sul pick-up, di una catena della lunghezza 2,5metri utilizzata dagli occupanti del veicolo e chiaramente notata dai testimoni. Glii 8 soggetti, 3 marocchini, 2 romeni, 2 italiani ed 1 pachistano, tutti con età ricompresa tra i 18 ed i 24 anni, di cui 2 solamente residenti in Parma, sono stati denunciati per rissa aggravata e danneggiamento aggravato avendo ogni fazione danneggiato il veicolo dell'altra banda. Uno solo ha richiesto l'intervento dei medici e dopo le visite al pronto soccorso veniva ricoverato per frattura condilo mandibolare destra, con primo referto di 30 giorni.