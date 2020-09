Referendum: voto a domicilio per chi è in isolamento fiduciario o quarantena

I cittadini che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sono in quarantena o in isolamento fiduciario al proprio domicilio, possono esercitare il diritto di voto al proprio domicilio limitatamente alla consultazione referendaria (ai sensi della Legge 22/2006).

Fino al 15 settembre il cittadino in isolamento fiduciario o in quarantena al proprio domicilio deve trasmettere al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto questi documenti: una dichiarazione in cui attesa la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicandone l’indirizzo completo; un certificato rilasciato dal Servizio Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma in data non anteriore al 6 settembre, che attesti la condizione di isolamento fiduciario, quarantena o trattamento domiciliare per Covid-19.

Per ottenere questo certificato è necessario chiamare i numeri del Servizio Igiene pubblica 0521.865301 oppure 0521.865314 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.