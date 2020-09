La Toscanini, le novità di Stagione in un inserto

L'Orchestra Filarmonica Toscanini è partner istituzionale del Teatro Regio e accompagna il Festival Verdi in tre titoli, «Macbeth», «Messa da Requiem» e «Ernani» con il direttore musicale del Festival Roberto Abbado e Michele Mariotti.

Dal 9 ottobre prenderà il via la XLV Stagione dei concerti, declinata sul tema della danza in mille rivoli e sfumature, di cui è stata annunciata nei giorni scorsi la prima parte del programma.

Proprio per illustrare i contenuti della Stagione, le novità (come l'introduzione del terzo turno pomeridiano), la «Gazzetta» manda in edicola domani, all'interno del quotidiano, un inserto giornalistico di quattro pagine da leggere e conservare. Sarà anche l'occasione per conoscere meglio il nuovo direttore principale, Enrico Onofri.

r.s.