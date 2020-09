Nasce l'associazione Bernardo Cinquetti in ricordo dell'artista

È nata l’Associazione Culturale Bernardo Cinquetti (Abc), in ricordo dell’artista prematuramente scomparso il 30 novembre 2018. Si occuperà di promuovere il ricordo di Bernardo e delle sue tante iniziative culturali e artistiche, e di mettere in rete le persone che hanno collaborato con lui. Cinquetti ebbe innumerevoli interessi e il suo eclettismo si tradusse nei campi più diversi: fu musicista, scrittore, intellettuale, regista, fu anche attivo in politica. La sua attività si svolse tra Parma, Parigi, Milano, Roma e Venezia, e ovunque diede vita a collaborazioni e progetti condivisi con altri artisti e intellettuali.

“L’idea dell’Associazione Bernardo Cinquetti nasce a distanza di due anni dalla sua scomparsa, come progetto per promuovere e diffondere la sua figura e il pensiero che sottintendono le sue opere artistico-culturali, molte delle quali scaturite dalla collaborazione con altri autori su una linea votata alla multidisciplinarietà. L’Associazione vuole essere motivo di promozione culturale portando avanti progetti incompiuti di Cinquetti e favorendo l’opera di altri artisti in linea con la sua idea di libertà espressiva”, spiega la sorella Letizia, vicepresidente di Abc.

Uno dei primi obiettivi sarà dare vita ad un archivio che raccolga la grande quantità di tracce artistiche e culturali lasciate da Cinquetti, mentre venerdì 25 settembre l’associazione si presenterà alla città con un Open Day presso Parma Lirica in viale Gorizia, 2 alle 20.30.

E’ già attiva la pagina facebook dell’associazione (da cui si potranno effettuare le prenotazioni all’evento sulla piattaforma Eventbrite): facebook.com/abcassociazioneculturalebernardocinquetti

Prenotazione sulla piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-abc-tickets-120099279177