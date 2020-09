San Francesco del Prato, riprendono le visite... in quota

Nonostante la pandemia che ne ha rallentato l’imponente opera di restauro, non si ferma la possibilità di ammirare da un punto di vista privilegiato San Francesco del Prato a Parma, un monumento gotico unico al mondo che, a pochi passi da Cattedrale e Battistero, da secoli aspetta di riportare alla luce il suo grande valore storico-culturale, le sue audaci linee architettoniche e la sua particolare evoluzione nel tempo. Dopo il successo dello scorso anno, nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono infatti le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma.

È un’esperienza unica, della durata di un’ora, che comincia con la narrazione della storia della Chiesa, dove furono imprigionati anche noti personaggi come Giovannino Guareschi, e prosegue con la salita in quota, per ammirare dall’alto tanto il finestrone incastonato nella facciata quanto il panorama sorprendente che si apre sull’anima storica della città e sul vicino Duomo di Parma.

Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle ore 17 alle 20) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it

Per contribuire: www.ca-crowdforlife.it

È possibile sostenere il progetto di restauro di San Francesco del Prato anche attraverso una libera erogazione, beneficiando dell’Art Bonus, che consente il recupero fiscale del 65%, in tre anni, dell’importo donato sia da cittadini sia da imprese.

BENEFICIARIO Diocesi di Parma

IBAN IT02N0623012700000038406827 c/o Crédit Agricole Italia

CAUSALE Art Bonus – Diocesi di Parma – San Francesco del Prato – Parma – Codice Fiscale o P. Iva del donante.