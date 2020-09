All'Università di Parma le prime lezioni in presenza

Giornata importante oggi per l’Università di Parma: sono infatti riprese oggi le lezioni in presenza, le prime da quando è scoppiata l’emergenza COVID-19. Con i primi Welcome Days 2020, gli incontri di accoglienza con gli iscritti al primo anno di ciascuno dei 91 corsi di laurea (triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali) dell’Ateneo, sono di fatto ripartite le lezioni, nel rispetto dei principi della massima precauzione e delle pari opportunità.

L’accoglienza alle nuove matricole si svolge per la maggior parte in presenza, rispettando le regole di sicurezza imposte dall’emergenza. In qualche caso questo non è stato possibile e il Welcome Day di alcuni corsi è a distanza.

Il calendario dei Welcome Days Unipr si snoda da oggi fino a novembre.

Per i Welcome Days in presenza, come per tutte le attività didattiche in presenza, è necessario prenotare il posto in aula tramite la App UniPR Mobile (https://www.unipr.it/mobile) o il portale “Agenda Studenti” (http://agendastudenti.unipr.it/), utilizzando le credenziali di Ateneo (anche quelle temporanee della procedura di registrazione) e inserendo nel proprio profilo l’insegnamento dedicato “lezione zero”. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire da una settimana prima delle singole lezioni. Per le richieste di supporto nella procedura di prenotazione posto è possibile scrivere a prenotazione.posto@unipr.it o chiamare il Contact Center al numero 0521 906789.