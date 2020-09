La magia dei racconti tratti da Shakespeare. Da giovedì a sabato

È ripartita ufficialmente l’attività di Fondazione Teatro Due che, accanto alla programmazione in Arena Shakespeare, propone al pubblico uno speciale appuntamento con le più belle storie di William Shakespeare.

Nell’ex Chiostro di San Cristoforo ora Sede dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A avranno luogo i dieci Racconti di una notte d’estate, a cura degli Attori dell’Ensemble Stabile di Teatro Due il 17, 18, 19 settembre a partire dalle ore 18.15, una produzione Fondazione Teatro Due in collaborazione con Fondazione Pizzarotti.

Scambi di persona, folletti dispettosi, lotte per il potere, amori maledetti, naufragi: le storie del più grande drammaturgo di tutti i tempi rivivranno distillati in racconti di mezz’ora.

Attraverso la commistione fra i racconti e gli originali shakespeariani, gli attori uniranno i vari linguaggi in un’operazione affine al modus operandi proprio del teatro shakespeariano: le parole (siano esse versificate o in prosa) creano una lingua ibrida e complessa che può generare una vera partitura verbale lontana dalle rigide classificazioni contemporanee.

In ognuna delle tre serate sarà possibile assistere a due racconti, che per questioni organizzative e di sicurezza possono essere scelti fra cinque abbinamenti: Sogno di una notte d’estate con Luca Nucera e La bisbetica domata con Nanni Tormen; Molto rumore per nulla con Davide Gagliardini e Cimbelino con Massimiliano Sbarsi; La dodicesima notte con Paola De Crescenzo e Pericle, principe di Tiro con Gigi Dall’Aglio; Re Lear con Cristina Cattellani e I due gentiluomini di Verona con Roberto Abbati; La commedia degli errori con Laura Cleri e La tempesta con Emanuele Vezzoli.

Un’occasione per incontrare alcuni dei protagonisti più affascinanti creati dall’immaginifica penna del Bardo e lasciarsi trasportare dalle storie del più grande drammaturgo di tutti i tempi.

Il prezzo del biglietto per assistere a due racconti è di 5.00 euro, è obbligatorio acquistare e ritirare i biglietti prima dello spettacolo presso la biglietteria di Fondazione Teatro Due, in via Salnitrara 12 da lunedì a venerdì 10.00/13.00 e 17.00/19.30 sabato 10.30/13.00 e 17.30/19.30. Biglietteria Tel. 0521.230242 - biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org