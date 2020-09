Parco Ferrari, lavori a spese dei gestori del chiosco. No a tavoli e panche

Nelle prossime settimane il Comune taglierà la siepe attorno al chiosco del Parco Ferrari e anche la pavimentazione in piastrelle di cemento attorno al bar, ma le spese saranno addebitate ai gestori del chiosco che avrebbero dovuto farli. Per il momento però non è prevista l’installazione di panche e tavoli che sono stati messi nelle vicinanze. L’annuncio è dell’assessore Alinovi I in risposta a un’interrogazione della consigliera leghista Cavandoli che ha ricordato che il vicesindaco Bosi un anno fa aveva invece promesso che le panche sarebbero state installate.

Il comune di Parma non fa dal 2017 trattamenti di disinfestazione dalle zanzare adulte nelle aree pubbliche tranne che nei casi di infezioni particolari perché così. viene indicato dalle linee guida della Regione. Lo ha detto l’assessore Benassi rispondendo a un’interrogazione di Bonetti (Pd) dicendo poi che viene però effettuato il trattamento larvicida che però interessa solo il 20/25% del totale delle aree mentre il resto dei focolai riguarda aree private