Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e il bivio per la A15 Parma-La Spezia verso Milano, si è formata una coda di 6 km, per un tamponamento tra 2 mezzi pesanti.

Per il traffico diretto a Milano, Austostrade per l'Italia consiglia di uscire a Parma, percorrere la Strada Statale 9 Emilia e rientrare in autostrada a Fidenza. Come conseguenza si sono create code anche in tangenziale.

