Positiva al Covid-19 e in quarantena va... in Questura per il passaporto: 36enne denunciata

Nell’ambito dell’attività di controllo in materia di prevenzione della diffusione dei contagi da Covid-19, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Parma hanno denunciato la titolare di un bed e breakfast della provincia per la violazione della normativa sulla comunicazione degli alloggiati. Gli accertamenti svolti hanno, infatti, consentito di appurare che la titolare, nonostante avesse già avviato l’attività di ospitalità, non aveva mai comunicato alla Questura - mediante il sistema informatizzato previsto dalla norma - le generalità degli ospiti.

Ma ha dell'incredibile la vicenda di una 36enne che si è presentata all’ufficio passaporti della Questura per richiedere dei documenti. Grazie ai controlli svolti dai poliziotti, è emerso che la donna era stata messa sotto sorveglianza sanitaria perché trovata positiva al Covid e avrebbe dovuto restare in quarantena fino a quando l’Ausl non l’avesse dichiarata guarita, cosa che al momento della presentazione in Questura non era ancora avvenuta. La 36enne, successivamente certificata guarita dopo i tamponi effettuati a conclusione del periodo di isolamento domiciliare da lei violato, sarà sottoposta a procedimento penale.

(Foto d'archivio)